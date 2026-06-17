Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. В документа отново се подчертава, че напредъкът на Скопие е пряко обвързан с изпълнението на поетите ангажименти, включително конституционните промени и вписването на българите в Конституцията на страната.

Запазен е текстът за историческата комисия

Един от най-дискутираните моменти по време на дебатите беше предложение за отпадане на параграф, свързан със съвместната историческа комисия между България и Северна Македония.

Поправката беше отхвърлена с убедително мнозинство, а евродепутатите запазиха текста, който призовава комисията да постигне конкретни резултати въз основа на обективни исторически източници и в съответствие с договореностите между двете държави. В доклада остава и формулировката за "общата история“ на България и Северна Македония.

Конституционните промени остават условие

В окончателния вариант на документа се посочва, че Съветът на ЕС е готов да свика следващата междуправителствена конференция веднага след приключването на необходимите конституционни процедури.

Според Европейския парламент изпълнението на този ангажимент остава сред основните условия за продължаване на преговорния процес.

Тревога от външни влияния

Докладът обръща внимание и на засилващото се външно влияние в Северна Македония. Изразена е тревога от задълбочаващите се връзки със Сърбия, както и от нарастващото икономическо и политическо присъствие на Китай чрез инфраструктурни проекти и кредитиране.

Специално място е отделено и на руското влияние в страната. Евродепутатите предупреждават за рисковете, свързани с концепцията за т.нар. "сръбски свят“, и призовават Европейския съюз да подкрепи Северна Македония в противодействието на външни влияния и на наративи, които поставят под съмнение суверенитета и териториалната цялост на държавите в региона.

Призив за активен диалог между София и Скопие

Сред отправените критики е липсата на активен политически диалог между България и Северна Македония. В документа се отбелязва, че съвместната междуправителствена комисия не е провеждала заседание от юли 2022 г.

Европейският парламент призовава работата ѝ да бъде възобновена възможно най-скоро.

Защита на културното наследство и свързаността

В доклада се осъждат случаи на унищожаване или подмяна на български исторически паметници и надписи, като се настоява за по-добра защита на културното наследство.

Сред приоритетите са посочени още развитието на транспортната свързаност чрез Коридор VIII, изграждането на железопътната връзка между България и Северна Македония, както и изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека.