Собственикът на X Илон Мъск принуди германския обществен телевизионен оператор Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) да оттегли твърдение, че е помогнал за подстрекаване на насилие срещу мигранти в Белфаст, призовавайки за "лов на мигранти", и обвини канала, че разпространява "възмутителни лъжи".

ZDF потвърди пред Politico във вторник, че Мъск, чрез германска адвокатска кантора, е изпратил предупредително писмо (cease-and-desist) относно началния сегмент на изданието от 12 юни на програмата "ZDFheute live", озаглавено "Безредици в Белфаст — Как Мъск подклади протестите". Операторът заяви, че впоследствие се е съобразил, премахнал е спорния пасаж и е добавил уведомление за прозрачност, в което се посочва, че формулировката е премахната по правни причини.

"ZDF потвърждава, че Илон Мъск, чрез германска адвокатска кантора, поиска декларация за преустановяване" , заяви операторът.

"ZDF се съобрази, представи декларацията и премахна въпросния пасаж от въведението."

Адвокатът на Мъск Йоахим Щайнхьофел определи изхода като ясна победа.

"Клеветническата дифамация на г-н Мъск от страна на ZDF беше журналистически напълно неоправдана. Затова съм доволен от успешното ни налагане на ангажимента за преустановяване." , заяви Щайнхьофел.

Правната битка е съсредоточена върху безредиците срещу имигрантите, които разтърсиха Северна Ирландия миналата седмица. Белфаст преживя няколко нощи на насилие, като тълпи нападаха имоти, свързани с мигрантски общности, оставяйки полицията да се бори да овладее размириците.

С ескалирането на напрежението британският крайнодесен активист Томи Робинсън и основателят на крайнодясната партия Restore UK Рупърт Лоу популяризираха протестите онлайн. Мъск усили техните публикации в X, а след това на 9 юни написа: "Само чрез ПОВТАРЯЩ СЕ и СИЛЕН протест ще има някаква промяна!!"

Три дни по-късно водещ на ZDF откри сегмент за безредиците с твърдение: "Расистка тълпа тръгна на лов за мигранти. Това беше призовано от британски десен екстремист и технологичен милионер Илон Мъск."

Мъск отвърна почти незабавно. "Предприемат се правни действия срещу ZDF заради възмутителните им лъжи", публикува той в X