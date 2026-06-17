Основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишен местен жител, заподозрян в умишления палеж на два дипломатически автомобила пред посолството на Република България. Прокуратурата в Скопие веднага започна наказателно производство срещу извършителя по обвинение в създаване на обща опасност.

Министерство на вътрешните работи на Република Северна Македония потвърди, че в рамките на мащабните действия по разследването са осигурени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение от няколко различни локации, както и дрехите, с които мъжът е бил облечен по време на палежа. По време на разпита в полицейското управление задържаният е направил пълни самопризнания за извършеното деяние.

Хронология на престъплението пред българското посолство

Според официалните данни от разследването, престъплението е извършено на 15 юни около обяд в самия център на Скопие. Заподозреният е пристигнал в района с градски автобус, след което е закупил бензин от бензиностанция в непосредствена близост до българската дипломатическа мисия и го е налял в пластмасова бутилка. Веднага след това мъжът е пресякъл улицата, приближил се е до паркираните превозни средства на посолството, залял ги е с горивото и ги е възпламенил със запалка, преди да избяга от местопрестъплението.

Законови последици и възможни присъди за извършителя

Държавното обвинение води разследването по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония, тъй като действията на извършителя са предизвикали мащабна и реална заплаха за живота на намиращите се в района хора, както и за имуществото наоколо. Според цитирания законов текст, всеки, който чрез предизвикване на пожар, експлозия или друго общоопасно средство застраши сериозно обществената безопасност и чужда собственост, е застрашен от наказание лишаване от свобода в рамките от шест месеца до пет години.