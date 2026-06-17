Гърция планира да използва дронове и сателитни снимки, за да следи дали се спазват правилата по плажовете. Това предвижда законопроект, който предстои да бъде гласуван в парламента, съобщава ДПА.

Контрол от разстояние

Според проекта нарушения като незаконно поставяне на шезлонги и чадъри ще могат да бъдат установявани дистанционно чрез технологични средства.

По принцип всички плажове в Гърция са свободно достъпни за гражданите, а частни плажове в страната няма, отбелязва ДПА.

Ограничения за търговските съоръжения

Закон, приет през 2024 г., разрешава поставянето на чадъри и шезлонги с търговска цел върху не повече от една трета от площта на всеки плаж.

Заради дългата плажна ивица на страната възможностите за проверки на място са ограничени. Именно затова властите възнамеряват да разчитат на дронове и сателитни изображения за наблюдение на спазването на правилата.

Сериозни санкции при нарушения

При установени нарушения се предвиждат сериозни наказания, включително значителни финансови санкции.

При тежки или повторни нарушения може да се стигне и до временно затваряне на бизнеси, както и до изключването им от бъдещи процедури за концесии на плажни ивици.