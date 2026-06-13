Цените на петрола се понижиха, след като перспективите за мирно споразумение в Близкия изток намалиха опасенията от сериозни сътресения в доставките на суровината. Петролът сорт "Брент“ поевтиня с 3% и достигна 87 долара за барел. Според анализатори надеждите за дипломатическо решение на напрежението в региона са оказали натиск върху цените на черното злато.

През последните седмици инвеститорите следяха внимателно развитието на ситуацията в Близкия изток заради риска от прекъсване на доставките на петрол.

Експерти отбелязват, че страховете от сериозен недостиг на суров петрол постепенно намаляват. Въпреки военния конфликт и предупрежденията на Техеран, свързани с Ормузкия проток, пазарите започват да се успокояват.

Ормузкият проток е сред ключовите маршрути за световната търговия с петрол, тъй като през него преминава значителна част от глобалните доставки. Последните анализи показват, че реалните загуби на доставки са значително по-ниски от първоначалните прогнози.

Това допринася за намаляване на напрежението на енергийните пазари и ограничава натиска върху цените на суровината. Според наблюдатели развитието на ситуацията в Близкия изток ще остане сред основните фактори, които ще определят движението на петролните котировки през следващите седмици.