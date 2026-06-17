Германският град Аугсбург е дом на Фугерай – най-стария социален жилищен комплекс в света, където жителите все още заплащат символичен наем от едва 88 цента годишно. Тази невероятна сума е въведена официално през 1521 г. и е останала напълно непроменена в продължение на повече от пет века.

Комплексът е основан от Якоб Фугер, известен в историята с прозвището "Якоб Богатия“, който е бил сред най-могъщите и заможни мъже в Европа през 16-и век. Неговата мащабна търговско-банкова мрежа е финансирала императори и крале, разпростирайки влиянието си по целия континент. Въпреки огромното си състояние, Фугер е бил дълбоко религиозен човек и избира да насочи част от парите си за хуманитарни каузи. Строителството на селището, предназначено за бедните, но честни граждани на Аугсбург, започва в началото на 16-и век, за да се превърне в обособен, ограден със стени "град в града“.

Днешният годишен наем от 88 цента е директно произлезъл от стойността на един рейнски гулден от 16-и век, пише Kurir.rs. По онова време тази сума е съответствала на приблизително една месечна заплата на обикновен работник, докато в наши дни тя е по-ниска от цената на едно единично кафе. Налице е и любопитен парадокс: туристите, които посещават селището днес, заплащат входна такса от около 6,50 евро, което е по-голяма сума от разходите на един жител за седем години пребиваване там.

Престоят във Фугерай е обвързан със специфични изисквания към кандидатите. Всеки желаещ трябва задължително да изповядва католицизма, да има зад гърба си поне две години пребиваване в град Аугсбург и да представи доказана финансова нужда. Комплексът е уникален и с още едно правило – по силата на вековната традиция жителите са длъжни да се молят по три пъти на ден за душата на основателя Якоб Фугер и неговото семейство.

Фугерай продължава да бъде напълно функциониращо селище и в съвременността. То е заградено от защитна стена, а неговите порти се затварят всяка вечер по същия начин, по който това се е случвало през Средновековието. Вътрешното пространство е организирано с правилно подредени улици, почти еднакви по вид къщи, малък централен площад и църквата "Свети Марк“. В наши дни там живеят между 150 и 200 души, като това са предимно възрастни хора с ниски доходи, но има и по-млади жители, които са били принудени да напуснат стандартния пазар на имоти в Аугсбург заради твърде високите наеми. По този начин комплексът остава един от най-дълго действащите социални експерименти в историята на Европа.