Общините трябва да възприемат ролята си не само като администратори на местната инфраструктура, а като основни регулатори на цялостното впечатление, което туристите отнасят със себе си след посещението си в България. Това заяви пред БНР Лияна Панделиева, съветник на министъра на туризма Илин Димитров.

Според нея туристическият продукт е резултат от съвместните усилия на местната власт и бизнеса. Средата, атмосферата и отношението към посетителите се формират основно на местно ниво и не могат да бъдат отговорност единствено на Министерството на туризма.

Като пример за проблем, който вреди на имиджа на страната, Панделиева посочи случай от Стария град в Несебър, където са били предлагани сувенири с нацистки символи. Темата е получила международен отзвук след публикация в авторитетно полско издание. По думите ѝ именно подобни ситуации нанасят сериозни репутационни щети на българския туризъм.

Тя обърна внимание и на проблема с тютюнопушенето на обществени места. Според Панделиева все повече чуждестранни туристи отказват да се върнат в България именно заради широкото разпространение на пушенето. Тя подчерта, че страната дори не разполага с точни данни колко посетители губи по тази причина, като отбеляза, че решаването на проблема е в компетенциите на Министерството на здравеопазването.

По отношение на туристическите пазари Панделиева критикува прекомерния фокус върху намаляването на броя германски туристи. Според нея данните показват силен растеж от други държави. Полша вече осигурява 22 седмични полета до България, а увеличеният поток от полски туристи постепенно компенсира спада от германския пазар. Значително нарастване се наблюдава и при посетителите от Унгария и Белгия.

Тя отбеляза още, че международното колоездачно състезание "Джиро д’Италия“ е допринесло за популяризирането на България и е предизвикало засилен интерес от страна на италиански туристи към културно-историческите маршрути в страната.

Панделиева подчерта, че туризмът не бива да се оценява единствено чрез броя на туристите от отделни държави. По думите ѝ секторът е силно зависим от глобалните процеси и трябва да се разглежда в по-широк контекст. Тя посочи, че празните чадъри по плажовете в началото на юни не са показател за слаб сезон, тъй като исторически това винаги е период с по-ниска заетост.

Позовавайки се на данни на "Фрапорт“ – оператора на летищата във Варна и Бургас, Панделиева съобщи, че до средата на юни се отчита ръст на всички полети към морските летища, а очакваното общо увеличение на трафика достига 37%.

Според нея опасенията на голяма част от хотелиерите се дължат на модела, по който са изградени българските курорти. Те разчитат основно на организирани туристически пакети и са уязвими при проблеми на отделни пазари. За разлика от тях, собствениците на къщи за гости и малки семейни хотели често отчитат по-добри резултати, тъй като привличат туристи чрез препоръки в социалните мрежи и онлайн платформите за пътуване.

В заключение Панделиева подчерта, че бъдещето на туризма е все по-свързано със самостоятелно организираните пътувания и с качеството на преживяването, което туристите получават на място. Именно затова ролята на общините остава решаваща за развитието и конкурентоспособността на българския туристически сектор.