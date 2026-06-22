Българи и чужденци опровергаха опасенията, че през това лято плажовете по българското Черноморие ще останат празни. Само през изминалия уикенд, когато температурите достигнаха истински летни стойности, както платените, така и свободните зони по крайбрежието се изпълниха с летовници.

Успоредно с нарастващия туристически поток обаче в социалните мрежи се появиха видеоклипове и сигнали за липса на спасители на някои плажове, сред които и Южният плаж в Несебър. Това постави на дневен ред въпроса за безопасността на туристите наред с темите за цените и очаквания летен сезон.

Според експерта по водно спасяване Иван Георгиев няма основания за притеснение относно обезпечаването на плажовете със спасители.

"Спасители има достатъчно и винаги е имало. Въпреки одобрения от държавата минимум, ние никога не сме започвали сезона с по-малко от 30% от изискуемия състав. Към момента разполагаме с над 50% от необходимите кадри, а от 1 юли ще достигнем между 100 и 110 процента от необходимия брой в зависимост от туристопотока“, заяви Георгиев.

По думите му възнагражденията за водните спасители са на приемливо ниво и за сезонна заетост варират между 1300 и 1500 евро. Основният проблем остава високото текучество на кадри, което се дължи на сезонния характер на професията.

"Не всеки може да работи повече от три седмици, а в най-добрия случай – до два месеца. Причината е, че повечето хора са трайно ангажирани с друга работа през останалата част от годината“, обясни експертът пред NOVA.

Георгиев подчерта, че системата за водно спасяване в България е сред водещите в Европа. Според него страната разполага с повече спасители на глава от населението в сравнение с много други европейски държави и дори над минималните изисквания на контролните органи.

Като възможно решение на кадровите затруднения той посочи оптимизиране на изискванията за численост на спасителните екипи и по-широкото използване на технически средства за подпомагане на тяхната работа.

"Би могло да се намали с около 20% изискуемият брой спасители за сметка на повече технически средства, които да подпомагат дейността им“, каза Георгиев.

Той увери, че всички туристи, избрали Южното Черноморие за своята лятна почивка, могат да бъдат спокойни.

"Всички спасителни постове на плажовете, които имат стопанин, ще бъдат напълно обезпечени с водни спасители от 1 юли“, категоричен бе експертът.