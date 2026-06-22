Желанието за почивка край морето отново се оказа по-силно от неудобствата по пътя. През изминалия уикенд хиляди българи поеха към гръцките курорти, но вместо безпроблемно пътуване се сблъскаха с километри задръствания в района между Благоевград и Кресна.

В събота трафикът достигна критични нива, като колоната от автомобили и тежкотоварни камиони се разтегна на близо 40 километра. Въпреки предприетите мерки -регулиране на движението чрез светофарната уредба в Кресна, засилено полицейско присъствие и въвеждане на обходни маршрути - ситуацията остана изключително тежка.

Особено натоварен беше участъкът в района на тунел "Железница“. За да се избегне струпване на превозни средства в двукилометровото съоръжение и да се гарантира безопасността на пътуващите, Агенция "Пътна инфраструктура“ пренасочи част от движението от автомагистрала "Струма“ към главния път Е-79. Вместо облекчение обаче това доведе до образуването на задръствания и по двете трасета.

Недоволството сред шофьорите беше осезаемо. Мнозина прекараха часове в автомобилите си при високи температури, а сред блокираните в трафика имаше не само туристи, пътуващи към Гърция, но и хора, които се прибираха към домовете си.

По данни на пътуващи, разстоянието между Благоевград и Симитли е било изминато за около четири часа - време, което при нормални условия е многократно по-кратко.

Очакванията са, че изграждащият се обходен път на Кресна ще донесе значително облекчение на трафика. Проектът, който трябва да бъде завършен през следващата година, има за цел да изведе транзитния поток извън града и да намали забавянията в населеното място.

Въпреки това експерти и шофьори остават предпазливи в прогнозите си. Според тях съществува риск проблемът просто да се премести на други ключови точки по маршрута, където големият поток от автомобили може отново да създава сериозни затруднения за движението.