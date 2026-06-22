Резервациите на румънски туристи в хотелите с 4 и 5 звезди по българското Черноморие са се увеличили с над 30% спрямо предходния сезон, според туроператора IRI Travel. В резултат на тази тенденция Румъния вече заема едно от водещите места сред националностите, настанени в тези хотели.

За сезон 2026 хотелската верига Grifid Hotels наема персонал, говорещ румънски език. Две основни причини обясняват тази промяна. Нарастващата ориентация към дестинации, до които се пътува с автомобил, на фона на трудно предвидимите цени на самолетните билети, както и предпочитанието към пакети с фиксирани и предварително известни разходи.

За сезон 2026 Grifid Hotels, собственост на българския предприемач Григор Фиданов, ще наеме 11 студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в Букурещ по програма "Еразъм“. Те ще работят на рецепция, като хостеси в ресторанти и като аниматори за деца.

Хотелската група първоначално е поискала между пет и осем служители за всеки хотел, но компанията е ограничила броя до 11 души, разпределени в четири хотела и на различни смени.

Студентите са разпределени в три позиции - рецепция, хостеси в ресторант и аниматори за деца - за да обхванем всички сегменти румънски туристи. Семейства и гости, които не говорят английски, или просто за да улесним комуникацията с румънскоговорящ персонал. Туристът ще получава информация на румънски език. Осигурили сме румънски телевизионни канали, ще въведем и румънска кухня, а уебсайтът е на румънски език заявява пред ZIARUL FINANCIAR Йон Бондар, мениджър "Пазарно развитие Румъния“ в Grifid Hotels

Според него Румъния вече се разглежда като вътрешен, а не външен пазар. В рамките на веригата страната е в топ 3 по брой туристи, след Германия и пред Франция и Чехия.

В хотел Grifid Noa с пет звезди, открит през 2024 г., румънците са най-многобройната националност. Комплексът е посрещнал над 40 000 туристи за първите си две години. Решението за наемане на румънскоговорящ персонал е взето въз основа на статистиката за заетостта във всеки хотел.

Промяна се наблюдава и в поведението на туристите. Ако преди основният критерий е била цената, днес все повече хора търсят услуги с включени разходи и предвидим бюджет.

Поради инфлацията румънските туристи са по-внимателни към непредвидените разходи и избират "ултра ол инклузив“ пакети, които включват храна, напитки, закуски и детски развлечения в крайната цена. Основният профил остава семейството с деца, но нараства и делът на двойките и възрастните туристи.

"Гостите обичат да прекарват повече време на масата и да се наслаждават на преживяването. Те са малко по-шумни, понякога това изненадва, но се стремим да поддържаме балансирана смес от националности“, коментира Ион Бондар.

"Румънските туристи познават добре концепцията за ваканция и отдавна са преминали към премиум и луксозен сегмент“, посочва Лючиян Бъдърча, изпълнителен директор на IRI Travel. По думите му те са туристи със средни и над средни доходи, с култура на пътуване и високи изисквания.

Според оценки на IRI Travel за периода юни–юли 2026 г. петдневен престой на човек в хотел с 4 звезди в България започва от 550–850 евро. За сравнение - в Турция цените са между 900 и 1500 евро, а в Гърция между 850 и 1400 евро.

При 5-звездните хотели в България цените са между 750 и 1150 евро, докато в Турция достигат 1200-2000 евро, а в Гърция - 1300-2100 евро.

"Хотелиерите, особено в извънсезонен период, предлагат специални оферти и отстъпки до 40–50%“, добавя Бъдърча. Ранните резервации започват от ноември до февруари, а средната продължителност на престоя е 5-7 нощувки.

Друг важен фактор е транспортът. Покачването на цените на авиационното гориво и нестабилните цени на самолетните билети правят пътуванията със самолет по-непредсказуеми. Това засилва интереса към дестинации, достъпни с автомобил.

След присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство са премахнати граничните проверки и чакането на границата с България, което допълнително улеснява пътуванията.

Въвеждането на еврото в България не е довело до значителни ценови промени към момента, според IRI Travel. Въпреки това се очаква в средносрочен план възможно пренастройване на ценовите нива, с оглед на нарастващите разходи за труд и инвестиции.

За туристите основното предимство остава по-голямата предвидимост на цените, тъй като тарифите се обявяват в евро и се договарят предварително.

Grifid Hotels управлява осем хотела в курорта Златни пясъци с пет различни концепции. Веригата разполага с около 2200 служители в активния сезон. Първият хотел на групата Arabella е открит през 2001 г.