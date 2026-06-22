Първият в страната дрон за водно спасяване вече работи на плаж "Бутамята". Всяка година намирането на достатъчно квалифицирани спасители става все по-сериозно предизвикателство за плажовете по Черноморието. Въпреки усилията ни и добрите условия, които предлагаме, този проблем засяга целия сектор и изисква по-широко решение, съобщава концесионерът.

Затова търсим допълнителни начини да подпомогнем работата на спасителите и да реагираме по-бързо при нужда. Дронът за водно спасяване не заменя човешката грижа, опит и присъствие - той е още един инструмент в подкрепа на екипа на плажа.

"За нас безопасността не е обещание на думи, а постоянна отговорност, която изисква хора, организация и модерни решения. Бъдете внимателни във водата, спазвайте указанията на спасителите и се наслаждавайте на морето отговорно", призовава концесионерът на плажа.

Един от плажовете с най-топла вода

Плаж Бутамята е наричан още южния плаж на Синеморец. Намира се на Южното Черноморие е се слави като един от плажовете с най-топла вода в България. Известен е подводните течения си и водовъртежи, откъдето произлива и името му. Намира се в заобиколен от скали не голям залив. Плажната ивица е широка и сфин златист пясък. Охраняем е. Има възможност за водни спортове като джетове, плажен волейбол, водни колела, воден банан и други. Има заведения за хранене.