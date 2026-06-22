Движението между 55-и и 60-и километър на АМ "Тракия“ в посока София вече се извършва по напълно ремонтирана пътна настилка, предава репортер на Plovdiv24.bg.

С приключването на строителните работи е възстановено движението и в двете платна, което улеснява пътуващите. До края на юни е планирано да завършват останалите ремонти на АМ "Тракия“ в областите Софийска, Стара Загора и Ямбол.

Предвижда се тежкотоварният трафик да бъде спрян на 26 юни и на 3 юли за пътуващите в посока Бургас, а на 28 юни и на 5 юли в посока София.

На АМ "Тракия“ в Софийска област в момента се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

Предвижда се ремонтът в отсечката в Софийска област да завърши до края на юни. От АПИ предупреждават шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.