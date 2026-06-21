Огромно задръстване се е образувало на автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив в днешния следобед. Опашката от автомобили е започвала още преди 33-тия километър на аутобана, предава Plovdiv24.bg.

Причината са текущите ремонтни дейности. В момента изцяло се обновява платното за Бургас в участъка между 33-тия и 39-ия километър. Поради тази причина превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Временната организация на движението в тази отсечка се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

АПИ предвиждат до края на юни да приключат всички останали ремонти по АМ "Тракия" в областите: Софийска, Стара Загора и Ямбол.

На 19 юни изцяло бе пуснато движението по ремонтираното платно за София в област Пазарджик (между 55-ия и 60-ия км). Преди това, от 10 юни насам, в тази отсечка се извършваше превантивен ремонт и колите преминаваха двупосочно в платното за Бургас. С приключването на строителните работи там трафикът вече е нормализиран и се осъществява в двете платна.