В предаването "Тази неделя" Даниел Митов направи всичко възможно да омаловажи труса, представяйки го като нещо съвсем естествено, тъй като "една партия винаги трябва да се обновява" и не спести похвали по адрес на своя колега:

Делян Добрев е добър приятел, великолепен експерт и специалист. Съжалявам, че е взел решение да се оттегли, защото работим прекрасно с него и се познаваме от години. Но това е негово лично решение. Очевидно в момента му е достатъчно политиката, има с какво друго да се занимава, уточни Митов.

Той побърза да уточни, че Добрев няма да скъса напълно с партийния живот.

Ще продължи да помага на партията и на младите хора. Той е човек с опит, категоричен бе Даниел Митов.

Какво всъщност се крие зад думите на Митов?

Демонстрацията на топло приятелство и огромно уважение има за цел да внуши на избирателите, че Добрев не си тръгва след скандал с Бойко Борисов или заради вътрешнопартиен разкол. ГЕРБ бърза да покаже, че мостовете не са изгорени, за да не даде козове в ръцете на политическите си опоненти.

Делян Добрев

Уверението, че острието на ГЕРБ ще помага на младите, е директно хапче за успокоение на твърдия електорат. Посланието е:

Спокойно, той напуска парламента, но не преминава към врага, не прави нов проект и остава наш сив кардинал зад кадър.

Plovdiv24.bg припомня, че вчера на младежко партийно събитие в град Раковски, Делян Добрев обяви, че слага край на политическата си кариера. Добрев бе министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов.