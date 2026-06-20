"Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който съумява да комуникира с обществото - това, което касае за българска консумация неговите избиратели. Това, което очакват да чуят, и съответно - поведението му в Брюксел. И изключително добре го направи". Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в събота по време на среща с младежката структура на партията в Раковски.

Повод за поздравленията на Борисов към Румен Радев са решенията на правителството по отношение на европейските санкции срещу Русия заради войната в Украйна. По-рано през седмицата правителството "Радев" обяви, че няма да подкрепи санкции за руския патриарх Кирил, както и за най-големия акционер в "Лукойл" Вагит Алекперов.

Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за 6 месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за 1 година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също, смята Борисов.

"Радев много майсторски успя да вкара включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от "Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за 1 година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.

Преди срещата бившият председател на бюджетната комисия и министър на енергетиката Делян Добрев обяви, че ще направи крачка назад в партията и ще даде път на младите.