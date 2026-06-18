В МВР драмите рядко се случват с предизвестие, но начинът, по който главният секретар Георги Кандев си тръгна, изненада дори новия силов министър Иван Демерджиев. Пред подкаста на "Дневен ред“ министърът каза, че когато си казал "А“, трябва да кажеш и "Б“ (б.р. - горе долу същите думи каза и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов).

Демерджиев разказа история, в която се преплитат неудобно мълчание, битовизми и бърз завой към политиката.

Всичко се разиграва в рамките на броени минути, и то в изключително неподходящ момент. Точно в 13:00 часа, само час преди МВР да награди пожарникарите герои, спасили хора след тежката катастрофа с причинена от бивши членове от бандата на "Калашниците“. Вместо празнично настроение обаче, в кабинета на министъра влиза Кандев и просто му подава папка. Вътре - оставка.

На въпроса "Защо?“, отговорът се оказва изненадващо прозаичен за човек на такъв висок пост. По думите на Демерджиев, главният секретар просто "смотолевил“, че иска да отиде в частния сектор, защото има да плаща ипотека. Натиск? Проблеми с новото ръководство? Кандев отрекъл. Уверил министъра, че работят отлично.

Истинският обрат обаче настъпва само 20 минути по-късно. Докато министърът все още осмисля финансовите мотиви на подчинения си, в интернет се появява официална публикация от Кандев, която рязко сменя тона. Става ясно, че зад маската на "частния сектор“ и битовите сметки всъщност се крие подготовка за скок в политиката.

Видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон коментира Демерджиев, който отново извикал Кандев за обяснение

Според вътрешния министър икономическите и политическите подтекстове са очевидни, но горчивината остава от начина на раздяла. Защото за постове от такъв калибър мъжкият и професионален подход изисква нещата да се изговарят очи в очи, а не да се научават от социалните мрежи.