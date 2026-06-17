От днес, 17 юни, се ограничава движението в платното за Свиленград в участъка от 26-и до 32-и км на автомагистрала "Марица“ в област Хасково поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. По време на строителните дейности трафикът ще се отклонява двупосочно в платното за Пловдив при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

За въведените промени в организацията на движението и мерките за безопасност в района на строителните дейности съобщиха от АПИ за Plovdiv24.bg.

Пълна мобилизация на екипите заради засиления трафик към границата

Дейностите по съоръжението се извършват от пътноподдържащото дружество, което има действащ договор с Агенция "Пътна инфраструктура“ за текущ ремонт на АМ "Марица“. Работните екипи на изпълнителя ще действат в пълна мобилизация, за да приключат строителните работи в максимално кратък срок, като се взема предвид очакваното сериозно нарастване на превозните средства по направлението към ГКПП "Капитан Андреево“.

Апел за повишено внимание и спазване на ограниченията

От Агенция "Пътна инфраструктура“ поднасят своите извинения на водачите за причиненото временно неудобство, като подчертават, че ремонтът е наложителен за осигуряване на безопасността и по-висок комфорт при пътуване. От пътната агенция призовават шофьорите да спазват стриктно правилата, въведеното ограничение на скоростта и да избягват рискови изпреварвания, които застрашават живота на всички участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка в страната е достъпна по всяко време на интернет страницата на АПИ, както и на денонощния телефонен номер 0700 130 20.