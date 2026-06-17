Министерският съвет прие решение Асен Тутеков да изпълнява функциите на председател на Държавна агенция "Разузнаване“ (ДАР) до избирането на нов титуляр, като успоредно с това премиерът Румен Радев обяви спешни мерки за подкрепа на превозвачите и бизнеса. Промените в ръководството на агенцията и икономическите решения бяха разгледани по време на правителственото заседание днес., информира Plovdiv24.bg.

Рокади в ръководството на Държавна агенция "Разузнаване“

Досегашният заместник-председател на ДАР Асен Тутеков поема управлението на службата, тъй като мандатът на досегашния началник Антоан Гечев изтича днес. Миналата седмица правителството предложи на Народното събрание Гечев да бъде назначен за още 5 години, но тъй като предложението все още не е гласувано от депутатите, Тутеков ще заема поста до неговото преназначаване. Междувременно кабинетът назначи Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР, като решението влиза в сила от 19 юни 2026 г.

Спешни икономически мерки и подкрепа за транспортния сектор

По време на заседанието министър-председателят Румен Радев коментира проведената среща с автопревозвачите и обеща конкретни облекчения, които ще залегнат в новия бюджет. Премиерът подчерта, че подкрепата за този сектор е приоритетна, тъй като всички трудности в транспорта се отразяват директно върху цените на хранителните стоки и услугите за гражданите.

Фокус върху растежа и пълненето на държавната хазна

Правителството насочва усилията си към подобряване на бизнес климата в страната, за да пречупи негативния тренд от последните години, свързан с непрекъснат спад на индустриалното производство, износа и инвестициите. Според премиера Радев целта е икономиката да започне да работи по-интензивно, с по-висока производителност и по-голяма добавена стойност. Той беше категоричен, че държавата трябва да се фокусира не само върху орязването на разходи, но и върху стратегическите начини за пълнене на хазната.