Четирима от задържаните при мащабната акция срещу престъпната група "Калашниците“ в софийския квартал "Ботунец“ остават за постоянно в ареста, след като съдът прецени, че съществува реална опасност те да извършат нови престъпления. Пред Софийския градски съд и Софийския районен съд застанаха общо седем души, обвинени в рекет, заплахи, лихварство и трафик на хора с цел проституция.

Разпределение на мерките и пускане под гаранция

От всички изправени пред магистратите обвиняеми, четирима бяха оставени в ареста за постоянно, докато за други двама собственици на помещения в "Студентски град“ съдебното решение все още се изчаква. Един от арестуваните обаче беше освободен от Софийския районен съд под парична гаранция в размер на 10 000 евро. Мотивите на съда са свързани с тежкото му семейно положение – мъжът работи на две места и издържа три деца, едно от които страда от сериозно неврологично заболяване, а съпругата му не може да се справи с отглеждането им сама. Срещу него е повдигнато обвинение за принуждаване на една жена към проституция.

Обвиненията срещу Минко Петров и таксиметровата схема

Софийският районен съд остави в ареста 43-годишния Минко Петров, срещу когото са повдигнати обвинения за рекет, заплахи и склоняване към проституция. Петров, който работи като таксиметров шофьор, отрече вината си и заяви пред магистратите, че случаят е "семейна драма“, като обеща да съдейства на разследването. Прокуратурата обаче представи доказателства, според които той е транспортирал момичета до конкретни адреси срещу заплащане от 50-60 евро на курс, получени директно от една от жертвите. Наблюдаващият прокурор Валентин Добрев поясни, че тепърва ще се установява дали в схемата са замесени и други пострадали жени.

Телефонни експертизи и тарифи за сексуални услуги

Вторият постоянен арестант е Емрах Алексиев, обвинен в набирането и мотивирането на конкретна жена за предоставяне на сексуални услуги. Прокурорът от Софийска районна прокуратура Георги Карачанаков разкри, че разследващите разполагат с експертиза на мобилните телефони на обвиняемия, която доказва ясна комуникация с клиенти, уговаряне на часове и транспортиране. Според събраните данни тарифите за жертвите са варирали около 120 евро, като са достигали и до 180 евро за услуги с продължителност от един час. Алексиев отрича да познава лидерите на "Калашниците“ и заяви, че е бил задържан по време на работа.

Рекет, заплахи и висока обществена опасност

Софийският градски съд определи най-тежката мярка "задържане под стража“ и за Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са привлечени под отговорност за принуда и отправяне на заплахи. Свидетелските показания по делото сочат, че те са били част от ядрото на групата, занимаваща се с лихварство и сводничество. Магистратите отчетоха, че макар да няма опасност да се укрият, двамата притежават висока степен на обществена опасност, информира Nova. Проверката на криминалното им минало показва предходни присъди – единият за използване на неистинска шофьорска книжка, а другият за шофиране без правоспособност. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, като евентуалното заседание е насрочено за 23 юни от 10:00 часа.