Депутатите приеха на второ четене важни промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото задържане под стража с постановление на прокурор. Реформата цели да ограничи възможността за лишаване от свобода единствено по преценка на държавното обвинение, като даде право на защита пред независим магистрат.

Новата мярка в правния ред на България беше подкрепена единодушно със 187 гласа "за", след като стана ясно, че страната ни е изправена пред множество дела именно заради липсата на подобна правна уредба.

Механизъм за обжалване на задържането под стража

Според приетите текстове обвиняемият или неговият адвокат вече могат да оспорят законността на прокурорското постановление веднага след връчването му пред съответния първоинстанционен съд. Жалбата се подава чрез прокурора, който е длъжен незабавно да я препрати на съда заедно с всички събрани материали от досъдебното производство. Съдът е задължен да разгледа казуса в открито заседание с участието на прокурора, задържания и неговия защитник в най-кратки срокове. Произнасянето става с определение, което се обявява на страните на място и влиза в изпълнение незабавно. Прокурорът има право да протестира, а обвиняемият да обжалва това решение в тридневен срок пред въззивния съд, който се произнася в тричленен състав на закрито заседание с окончателно определение.

Синхронизация с европейските директиви за човешки права

Законовите промени въвеждат изрично задължение за правоприлагащите органи да уведомяват заподозрените за техните основни права и да осигуряват реална възможност за упражняването им. Това включва гарантиране на правото на адвокат и правна помощ, осигуряване на писмен и устен превод за лицата, които не владеят български език, както и разясняване на правото да запазят мълчание по време на процесуалните действия.

Дебати по казуса с прекратяването на разследвания

Народните представители отхвърлиха предложението на "Демократична България“, което предвиждаше хората, подали съобщение за извършено престъпление, да имат право да обжалват актовете за прекратяване на наказателното производство. Божидар Божанов аргументира искането с пример за подаден от тях сигнал относно имущественото състояние на Делян Пеевски, по който прокуратурата първо е образувала досъдебно производство, а след това го е прекратила без възможност за обжалване от подателите. Според него този механизъм се използва за осигуряване на чадър над определени лица. Иван Вачев коментира по време на дебатите, че не познава детайлите по визирания сигнал, но изрази увереност, че той попада в категорията дела, при които би имало автоматизъм при обжалване на прекратяването.