Всеки осигурен гражданин в България притежава законен набор от медицински права и достъп до безплатни услуги, покривани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) срещу ежемесечната 8-процентна вноска от дохода. Системата функционира на солидарен принцип, като фондът заплаща директно на болници, лекари и аптеки за извършената дейност по фиксирани цени и клинични пътеки.

Условия за запазване на здравноосигурителните права

Здравните права на гражданите остават активни, ако в рамките на последните 36 месеца не са пропуснати повече от три вноски. При трудов договор отговорността за удържането и превеждането на сумите е на работодателя, докато самоосигуряващите се лица поемат плащанията изцяло сами. За децата, редовните студенти до 26-годишна възраст, пенсионерите и безработните с право на обезщетение вноските се поемат от държавата. При прекъсване на правата възстановяването изисква покриване на абсолютно всички дължими суми за последните 60 месеца назад, а справка за статуса може да се направи в електронния портал на НАП.

Ролята на общопрактикуващия лекар и направленията

Личният лекар е основният вход към здравната система, като всеки осигурен има право да го сменя до два пъти годишно. Той провежда текущо лечение, имунизации, води медицинска документация и издава направления за специалисти или изследвания, които са с валидност 30 календарни дни. Чрез този документ Касата покрива прегледите при профилни лекари и широк спектър от диагностични процедури като рентген, ехография, скенер и ЯМР, като при образната диагностика стойността на контрастната материя понякога се заплаща от самия пациент.

Болнично лечение, клинични пътеки и доплащания

При хоспитализация НЗОК поема диагностиката и лечението по стандартизирани клинични пътеки, които обхващат стотици сърдечно-съдови, онкологични, ортопедични и неврологични диагнози. Пациентите дължат единствено нормативно определена потребителска такса за болничен престой до определен брой дни в годината. Важно е обаче да се знае, че скъпоструващи медицински изделия и импланти, както и услугата за избор на оперативен екип, често не се покриват изцяло от фонда и остават за сметка на болния.

Покриване на лекарства за домашно лечение

Касата реимбурсира медикаменти, включени в официалния Позитивен лекарствен списък (ПЛС), на нива от 100%, 75%, 50% или 25%, като разликата се доплаща на място в аптеката. При хронични заболявания като диабет или сърдечно-съдови нарушения лекарствата се предписват чрез електронна рецептурна книжка, докато медикаментите извън официалния списък се купуват изцяло с лични средства.

Профилактични прегледи за пълнолетни и деца

Всеки осигурен българин над 18 години има право на един безплатен профилактичен преглед годишно при своя ОПЛ. Той включва подробен медицински статус, ЕКГ, измерване на кръвно налягане, изследване на урина и оценка на рисковия профил за захарен диабет или онкологични заболявания. Профилактиката при децата се провежда по специализираната програма "Детско здравеопазване“, а бременните жени получават пълно проследяване по линия на "Майчино здравеопазване“.

Безплатни дентални услуги за деца и възрастни

В зъболекарската помощ няма изискване за регистрация при конкретен лекар, а пакетът от дейности се нулира всеки януари и не се прехвърля.

За лица под 18 години: Пакетът обхваща един обстоен преглед и до четири лечебни дейности за годината, включително пломби, екстракции и до две лечения на пулпит.

За лица над 18 години: Осигурен е един безплатен преглед със снемане на зъбен статус и до три лечебни дейности (пломби или вадене на зъб) с фиксирано съответно доплащане. При пълно обеззъбяване фондът поема и изработването на цяла плакова протеза веднъж на четири години.

Ограничения в настоящата здравна система

Въпреки редовното осигуряване, пациентите реално се сблъскват с лимити, изчакване за свободни часове при специалисти или планов прием поради изчерпване на месечните регулативни стандарти на лекарите. Налице е и сериозно географско неравенство в достъпа до навременна медицинска помощ между големите градове и малките населени места в страната.