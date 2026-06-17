Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално становище до председателя на Народното събрание, в което твърдо възрази срещу включването на нейната институция в процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор. По време на гостуването си в предаването "Лице в лице“ тя обърна сериозно внимание и на липсата на актуализация при помощите за деца с увреждания, както и на проблемите с цените на застраховките за мотористи.

В становището си относно обединения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Велислава Делчева се обяви против предложението омбудсманът да бъде сред субектите, които могат да инициират предсрочно освобождаване на главния прокурор. Тя определи това като поредния опит на политиците да вкарат институцията в списъци с цел тя "да се изцапа“. Делчева напомни, че е постоянен кандидат за служебен премиер и намира за абсолютно недопустимо изведнъж да се оказва кандидат да "бутне“ и главния прокурор. Общественият защитник подчерта, че институцията е независима и се намира извън трите разделени власти, поради което няма причина да наблюдава отблизо действията на главния прокурор или да контролира съдебната власт по какъвто и да е начин.

Омбудсманът алармира, че сумите за подкрепа на децата с увреждания не са били актуализирани от три години и в момента възлизат на 600 евро. Делчева разкритикува факта, че при децата с най-тежки увреждания се отнемат около 190 евро под условието, че те имат нужда от личен асистент. Тя призова народните представители да премахнат това изискване, тъй като в повечето случаи лични асистенти са самите родители, които нямат други трудови доходи. Общественият защитник бе категорична, че сумата от 600 евро е напълно недостатъчна и настоя за спешна актуализация на средствата.

Велислава Делчева изнесе данни, според които задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ за мотористите е отбелязала скок между 60% и 80%, докато официалното обяснение отговорните институции покрива едва около 30% от това увеличение. Тя пое ангажимент да следи отблизо Комисията за финансов надзор, която е обещала да подготви законодателни изменения в съответствие с добрите европейски практики. Като пример за неработеща нормативна уредба омбудсманът посочи сезонната застраховка, която е залегнала в Кодекса за застраховането още от 2016 г., но на практика не се предлага от нито едно застрахователно дружество у нас.