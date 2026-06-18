Поредното огромно задръстване от над 10 километра изправя пред нервна криза шофьорите, пътуващи по АМ "Тракия" към Пловдив в района преди тунел "Траянови врата. От публикация в социалната мрежа става ясно, че преминаването през участъка отнема повече от час. Проблемът не е инцидентен - критичното положение се повтаря ежедневно през последните няколко дни, превръщайки пътуването по магистралата в истински кошмар за гражданите, информира Plovdiv24.bg.

Пълен хаос в организацията на трафика

Шофьорите масово сигнализират, че докато в посока Пловдив движението е блокирано в една лента, в обратното платно има свободни две ленти. Липсата на гъвкавост от страна на отговорните институции при управлението на потока от автомобили по време на ремонти предизвика вълна от остро недоволство.

Положението е такова през последните дни и никой няма представа как да организира трафика по време на ремонти. А после много хора очакват същите тези да оправят държавата! Гласувайте пак за тях!, гласи един от десетките гневни коментари в мрежата.

Защо се стигна до блокирането на магистралата?

Ежедневен капан: Опашките и чакането с часове започнаха да се образуват още в началото на седмицата, без изгледи ситуацията да се подобри скоро.

Мащабни ремонти: Причина за стеснението са ремонтни дейности по пътната настилка и съоръженията, които съвпаднаха с активното пътуване към Черноморието и Пловдив.

Липса на алтернатива: Липсата на ясна пътна сигнализация за обходни маршрути принуждава хиляди шофьори да влизат в тапата без предупреждение.

Припомняме, че на 19 юни (петък) от 8:00 часа движението по изцяло ремонтираното платно в посока София между 55-и и 60-и километър в област Пазарджик се възстановява напълно. Трафикът отново ще се осъществява нормално в двете платна, което ще донесе огромно облекчение за пътуващите в началото на активния летен уикенд.

Спират камионите през уикенда

За да се избегнат нови задръствания и инциденти в най-натоварените часове в края на седмицата, се въвежда временна забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона. Мярката има за цел да осигури максимална пропускателна способност за леките автомобили по пътя към морето и Пловдив.