Правителството планира мащабни реформи в местните налози, насочени към осъвременяване на данъчните оценки на имотите и промяна в облагането на жилищната собственост. По време на среща с Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), организирана по повод 30-годишнината на организацията, премиерът Румен Радев обяви, че се обмисля въвеждането на прогресивна скала за данък сгради при притежание на повече от един имот.

Освен данъчната реформа за недвижимото имущество, министър-председателят обеща и реални стъпки към дългоочакваната финансова децентрализация на общините.

Според премиера Радев сегашните данъчни оценки са безвъзвратно остарели. Идеята на кабинета е да се запази настоящото облекчение за първо (основно) жилище, но всяка следваща жилищна собственост да се облага по по-висока, прогресивна ставка.

"Трябва да мислим как да облагаме прогресивно броя на жилищата. Първото основно жилище трябва да бъде на една стойност, но следващите могат да бъдат на повишаваща се скала“, обясни Радев.

Въвеждането на подобна мярка обаче е изправено пред сериозни предизвикателства.

Към момента данъчните служби на различните общини нямат единна информационна система. Това пречи на ефективния контрол и масово се разчита единствено на декларации от самите собственици. Премиерът предупреди, че реформата трябва да се премисли внимателно, тъй като по-високите данъци могат да рефлектират върху крайните потребители и да доведат до скок в цените на наемите.

Проектът все още няма конкретни детайли. Не е ясно как ще се третират имотите, притежавани от фирми, както и как ще се изчислява данъкът при наличието на идеални части.

Подобни модели, базирани на пазарната стойност на цялото имущество, вече работят в Европа. На местно ниво подобна идея бе лансирана по-рано от екипа на столичния кмет Васил Терзиев с цел ограничаване на инвестиционното купуване на имоти, но тогава инициативата претърпя неуспех.

В момента общините имат свобода сами да определят ставките за данък сгради в широк диапазон, но големите данъчни потоци отиват директно в държавната хазна.