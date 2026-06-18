Днес асфалтираме завършека на една от най-красивите и панорамни улици в Приморско – ул. "Бриз“, която разкрива впечатляващи гледки към Северния плаж и създава прекрасна възможност за разходка и отдих. Това съобщи кметът на града. И добави:

Успоредно с това продължава модернизацията на района около новоизграждащия се открит плувен басейн в новата част на града. И в двете зони са подменени: водопроводната инфраструктура, уличното осветление с енергийно ефективно такова от най-съвременен тип, както и премахване на въздушната електропреносна мрежа чрез полагането ѝ под земята.

И понеже сигурно ще се появи въпросът защо подложният асфалт е между 10 и 12 сантиметра – не, не строим магистрала. Просто укрепваме трасетата, по които ежедневно преминават автобуси - защото вярваме, че качественото строителство не се измерва с това как изглежда в деня на откриването, а с това как ще служи след 10, 20 и 30 години.

ГАЛЕРИЯ: Кметът на Приморско: Сигурно ще ме питате защо подложният асфалт е 10-12 сантиметра ‹ Виж всички 6 снимки ›

Това са малки, но важни стъпки, с които уверено вървим към модернизирането и преобразяването на община Приморско.