Преди обяд на 18 юни в страната ще преобладава предимно слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купесто-дъждовна облачност, която ще донесе локални валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Краткотрайно намалена видимост в сутрешните часове ще има главно в равнинните райони на Южна България.

Летни бури в Източна България и условия за градушки

През втората половина на деня облачността ще се засили значително, като валежи и гръмотевична активност се очакват най-вече в Източна България и планинските масиви. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират предимно между 26° и 31°. В столицата София термометрите ще отчетат около 26°.

Слънчев старт и следобедни превалявания в планините

Планинските райони ще се радват на предимно слънчево време през първата половина на деня. След обяд купестите и купесто-дъждовните облаци ще донесат краткотрайни дъждове с гръмотевици, като ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 20°, а на кота 2000 метра ще бъде близо 12°.

Времето по Черноморието и температура на морската вода

По крайбрежието денят ще започне с предимно слънчево време, последвано от следобедно развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици на места. Ще се усеща слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури на въздуха ще се задържат между 21° и 25°. Градусите на морската вода ще варират от 19° до 22°, при вълнение на морето от 1-2 бала.