Отлив на туристи от българското Черноморие през настоящия летен сезон се коментира все по-често в социалните мрежи и туристически форуми. В дискусии между чуждестранни посетители се споделят наблюдения за по-слаба посещаемост, промени в ценовите нива и различно качество на туристическото преживяване в популярни курорти като Слънчев бряг и Несебър. Британецът Уейн Моца, който посещава региона на Южното Черноморие всяка година в продължение на 20 години, споделя шокиращи впечатления от разходката си по плажната ивица.

Моца описва плажовете като "призрачни". По думите му зоната с платени шезлонги е останала напълно празна, тъй като концесионерите и управителите буквално са се "изхвърлили от пазара" с непосилни за туристите цени. Единственото оживление, макар и скромно, се забелязвало на безплатната зона.

Британецът допълва, че голяма част от баровете по ивицата изобщо не са отворили врати или работят без никакви клиенти. Пристигайки в Несебър, той отбелязва, че градът е по-тих и пуст, отколкото някога го е виждал за тези 20 години. Първото заведение, което е срещнал на влизане, емблематично място, което в минали години е било препълнено до дупка, сега е стояло напълно празно в събота вечер.

В последвалата дискусия под публикацията му се включват десетки други чужденци, чиито подробни разкази обясняват защо Слънчев бряг губи битката за туристи тази година.

Британски гражданин, който притежава апартамент в Слънчев бряг от 20 години, разказва за посещението си в комплекса през май. Той споделя, че цените в ресторантите са "полудели“ дотолкова, че дори места, които преди са били смятани за скъпи и от висок клас (като ресторант La Flor), сега изглеждат като най-изгодния вариант, просто защото техните мениджъри не са вдигнали цените двойно спрямо миналата година. За сметка на това обикновените, квартални заведения са изравнили и надминали ценовите нива на елитните ресторанти, правейки ежедневното хранене навън непосилно за средностатистическия чужденец.

Друг турист прави болезнено сравнение между Слънчев бряг отпреди 15 години и днес. Той си спомня с носталгия за някогашния блясък на хотел "Чайка Бийч“, който в момента описва като "занемарена, изоставена, кичозна и грозна постройка“, загрозяваща пейзажа.

Още по-неприятен е разказът му за посещението на два крайбрежни бара, където е станал жертва на откровени измами:

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В първия бар е бил примамен от табела с евтини коктейли на цена от 5.50 евро. При плащането на сметката обаче, персоналът най-нагло го таксувал по 8 евро на напитка.

Във втория бар персоналът се опитал да го измами с рестото. При сметка за едно питие, туристът дал банкнота от 20 евро, а барманът му върнал едва €10. Когато чужденецът потърсил сметка за липсващите пари, служителят започнал да крещи и да прави скандали пред всички останали клиенти, за да го принуди да си тръгне.

Най-острият коментар идва от турист, който още в началото на годината е предупреждавал в социалните мрежи за спекулата, която ще се развихри по Черноморието под претекст за бъдещото приемане на еврото. Той посочва, че тогава е бил обявен за паникьор, но реалността е доказала думите му: цените в курорта буквално са се удвоили.

Според него хората, които твърдят, че няма поскъпване, са или местни бизнесмени ,чието препитание зависи от това да прикриват истината,, или хора, които се хранят в забитите задни улички на комплекса. Британецът прави шокиращо изчисление. Неща, които миналата година са стрували 20 лева, в момента се продават по туристическите зони на Слънчев бряг за 20 евро. Това е чиста замяна на валутния знак едно към едно, без никаква икономическа логика.

В резултат на тази спекула и "чиста алчност“, Слънчев бряг в момента е станал значително по-скъп от утвърдени дестинации като Испания – както за храна и алкохол, така и за стоки по сергиите. Коментаторът иронизира и местните търговци, които веднага ще си измислят външни оправдания като "геополитическата ситуация в Близкия изток“ или "глобалната инфлация“, за да скрият истината за собствената си алчност.