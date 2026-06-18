Гръцкият червен кръст бие тревога заради зачестилите срещи с т.нар. заешка риба по плажовете в южната ни съседка. Заради нарастващия брой инциденти, от организацията разпространиха спешни инструкции за безопасност.

Специалистите предупреждават, че макар видът да е известен предимно с отровното си месо, ухапването му също крие огромни рискове за плажуващите. Заешката риба има специфична анатомия и изключително здрави челюсти, с които може да нанесе сериозни поражения. Експертите са категорични, че бързата и адекватна реакция след такова нападение е от критично значение, за да се избегнат тежки инфекции и усложнения.

"Ухапването от заешка риба, макар и да не е токсично само по себе си, може да се окаже изключително сериозно. Тя има много силни челюсти, подобни на клюн, които могат да предизвикат тежък трамватизъм. Затова е страшно важно да знаем как да окажем първа помощ.

Първо – почистете веднага раната. Изплакнете я много добре с обилна течаща вода и сапун. Не използвайте морска вода! Не слагайте и локални антисептици без лекарско предписание.

Второ – спрете кървенето. Притискайте раната продължително с чиста марля или парче плат. Ако кръвотечението е по-силно, може леко да повдигнете нараненото място нагоре.

Трето – задължително потърсете лекар. Тъй като раните са сериозни, ще ви трябва специализирана грижа, серум против тетанус и вероятно шевове.

Четвърто – ако сте в отдалечен район, първо звъннете на 112 или 166. Окажете първа помощ и изчакайте спешните екипи.

Заешката риба съдържа в органите си много силна невротоксина. Тъй като разпределението на тази отрова в тялото ѝ може да варира, никоя част от рибата не се смята за безопасна. Именно затова и консумацията ѝ е строго забранена.