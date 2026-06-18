Преди време вицепремиерът Гълъб Донев обяви курс към "съкращаване на персонал" и "структурни промени" в бюджетния сектор с цел 10% свиване на разходите за заплати. Министър-председателят Румен Радев обаче успокои, че всъщност "масови уволнения няма да има".

Другият вицепремиер - икономическият министър Александър Пулев, предупреди, че още тази година предстои "болезнена административна реформа". Всичко това обаче доведе до "възмущение" на синдиката КТ "Подкрепа", който обяви протестна готовност и призова останалите министри да не спазват "безкритично" указанията на Гълъб Донев.

"Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани", заяви Радев.

Днес по този повод думата взе и Илиана Раева, която обяви своята категорична позиция:

"Едно от най-вредните неща за развитието на страната в различните й сфери е държавната администрация. Тя е позорна и престъпна! Дано новото правителство има волята и куража да съкрати драстично този вонящ октопод!".