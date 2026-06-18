Свръхпопулация на пеперуди се наблюдава в редица населени места в България, сред които Стара Загора, Пловдив, Сливен и Велико Търново. Насекомите могат да бъдат забелязани както през деня, така и през нощта, а в някои райони навлизат масово в жилищни сгради и обществени пространства, предизвиквайки притеснение сред гражданите, съобщава NOVA.

Според главния асистент в Тракийския университет в Стара Загора Донка Рашева явлението не представлява инвазия на чужд вид, а е резултат от рязко увеличаване на числеността на местна мигрираща пеперуда. Видът е естествено разпространен в България, но към местните популации в момента се присъединяват и екземпляри, мигриращи от Северна Африка и Южна Европа.

По думите на ентомолога настоящата свръхпопулация, известна още като каламитет, е следствие от съчетание на благоприятни климатични условия. Температурата и влажността през последните месеци са създали оптимална среда за развитие на вида – явление, което се наблюдава сравнително рядко. Рашева пояснява, че при насекомите подобни процеси често имат цикличен характер и могат да се проявяват веднъж на 10–15 години.

Експертите успокояват, че пеперудите не представляват опасност за хората. Те не жилят, не хапят и не отделят токсични вещества. Гъсениците им също не принадлежат към видовете, които предизвикват алергични реакции чрез окосмяване или отровни секрети. Единственият съществен проблем е създаваният дискомфорт, особено за хората с изразен страх от насекоми.

Специалистите обръщат внимание, че настоящият случай не бива да се бърка с други видове пеперуди, чиито ларви могат да причинят сериозни щети на растителността. Като пример се посочва американската бяла пеперуда, чиито гъсеници са способни бързо да унищожават големи площи растителност.

Въпреки че в някои населени места вече се обсъжда или извършва пръскане срещу насекомите, специалистите не препоръчват подобни действия. В практиката на растителната защита не се провеждат третирания срещу възрастните пеперуди, тъй като те не нанасят вреди и са естествена част от екосистемата.

Учените обясняват, че в момента пеперудите са силно привлечени от цъфтящите липи, които им осигуряват богат източник на нектар. Това е и основната причина за струпването им около дърветата в паркове, градини и по градските улици. След периода на активно хранене насекомите ще преминат към размножителния си цикъл, ще снесат яйца и ще поставят началото на ново поколение.

По данни на специалистите видът развива между три и четири поколения годишно в България. Това означава, че присъствието на пеперудите ще продължи да се усеща и през следващите седмици.

Експертите предупреждават още, че благоприятните климатични условия, довели до настоящата свръхпопулация, могат да окажат влияние и върху числеността на други видове насекоми. Част от тях са потенциално опасни за земеделските култури и биха могли да създадат затруднения за селското стопанство в бъдеще.