България ще блокира новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, ако руският патриарх Кирил не бъде изваден от списъка. Това обяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Страната ни е категорично против мерките, засягащи Руската православна църква, информира Plovdiv24.bg.

Основен акцент: Защита на православното семейство

Премиерът аргументира позицията си с историческата роля на руската църква и религиозната близост между двата народа. По думите му решения от такъв тип изискват и позиция от Българската православна църква.

Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Не ме интересува какво прави патриархът, а цялото руско общество, което има същата източноправославна църква като нашата. Ние сме едно семейство, заяви министър-председателят.

Подкрепа за Украйна на европейската сцена

Въпреки твърдата позиция по църковния въпрос, България няма да спира общите решения на Блока в подкрепа на Киев. София ще гласува "за" старта на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Радев потвърди, че по искане на Володимир Зеленски двамата ще проведат разговор в Брюксел.

По негови думи кабинетът му не е съгласен със санкциите, тъй като застрашават икономиката ни. За пример Радев посочи риска за функционирането на "Лукойл", снабдяването на столичното метро с части и доставката на торове.