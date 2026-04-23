Европейската комисия изрази подкрепа за одобрения от страните членки 20-и пакет от санкции срещу Русия. Основната цел на новите ограничения е да принудят Москва да преговаря за мир при условия, които удовлетворяват Украйна. Ключовите аспекти на пакета включват затягане на мерките в енергетиката, първото прилагане на механизма за борба със заобикалянето на санкциите, както и нови рестрикции в сферите на финансите, търговията и пропагандата. Допълнително са предвидени механизми за защита на европейските икономически оператори, информира Plovdiv24.bg. Ето кои са основните елементи в 20-ия пакет санкции:

-36 вписвания, свързани с руския енергиен сектор, включително проучването, добива, рафинирането и транспортирането на нефт;

-Разширяване на забраната за оператори от ЕС да извършват каквато и да е стопанска дейност с още 20 руски банки, с малки изключения, като например за хуманитарни сделки, с което броят на руските банки, изключени от достъп до вътрешния пазар на ЕС, достига 70;

-Пълна секторна забрана за извършване на обмен с всеки руски доставчик на криптоуслуги, както и с всички децентрализирани платформи, позволяващи търговия с криптоактиви, поради използването им за заобикаляне на правилата.

Забрана за използването на (и подкрепата за) криптовалутата RUBx, както и цифровата рубла, която е в процес на разработване от Централната банка на Русия, за да даде възможност за заобикаляне на санкциите;

-Нови забрани за износ за Русия на стоки — от каучук до трактори, на стойност над 365 милиона евро, както и нови ограничения върху износа на изделия и технологии, използвани за военните цели на Русия, като взривни вещества, лабораторно стъкло и високоефективни смазочни материали и добавки;

-Нови забрани за внос на метали, химикали и минерали на стойност над 530 милиона евро, които все още не са предмет на санкции;

-Допълнително ограничаване на руския военнопромишлен комплекс, в т.ч. 58 дружества и свързани лица, участващи в разработването и производството на военни стоки, като например безпилотни летателни апарати;

-Нови мерки, насочени към борба с пропагандата, по-специално към медии, които разпространяват онлайн същото съдържание като включените в списъка пропагандни медии (като "Русия днес", "Спутник" и др.). Съдържанието на тези огледални сайтове и домейни също ще бъде забранено за разпространение в ЕС.

Нови мерки, забраняващи приемането на финансиране от руското правителство в областта на научните изследвания и иновациите.