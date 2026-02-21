ИЗПРАТИ НОВИНА
Украйна наложи нови санкции
Автор: Борислава Благоева 13:18Коментари (0)331
Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази с които се въвежда в сила решението на Съвета за национална сигурност и сигурност за санкции срещу 225 капитани на кораби от руския "сенчест флот“ и организации, обслужващи руския военнопромишлен комплекс. Това беше съобщено на уебсайта на президентската администрация.

Едно от решенията е насочено към борбата с руския ''сенчест флот'': санкции са наложени срещу 225 капитани на кораби, изнасящи руски петролни продукти.

Сред тях са граждани на 11 държави, включително Русия, Индия и Филипините. Мониторингът на ситуацията в Черно, Червено и Балтийско море показа, че тези капитани са управлявали кораби от руския сенчест флот и са транспортирали петрол, заобикаляйки санкциите на ЕС, Г-7 и други държави.

Повечето от тези танкери – 188 – вече са под санкции от Европейския съюз, САЩ, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

"Продължаваме да убеждаваме партньорите във важността на индивидуалните санкции срещу капитаните на танкери. Систематичната работа по санкциониран танкер е достатъчно основание за последствия. Трябва да обезкуражим желанието за работа с руски петрол, защото това е пряко финансиране на войната“, подчерта Владислав Власюк, съветник и комисар на президента по политиката на санкциите.

Вторият пакет от санкции включва 46 руски граждани, двама ирански граждани и 44 руски компании, които обслужват руския военно-промишлен комплекс. Сред тях са тези, които доставят, разработват, произвеждат и ремонтират оборудване, средства за електронна война и резервни части за нуждите на руския военно-промишлен комплекс.

Техните продукти се използват в производството на балистични и крилати ракети, ударни и разузнавателни дронове, стрелково оръжие и боеприпаси.

Двама ирански граждани също са сред санкционираните. Според подписаният указ, те частват в доставката на авиационни резервни части и компоненти в заобикаляне на санкциите. Това е направено в интерес на Иранската корпорация за самолетна индустрия, която е партньор на Русия в разработването и производството на дронове ''Шахед'' и която вече е под санкции от Украйна, САЩ, Швейцария и Нова Зеландия.

В указът се посочва още, че Украйна ще предаде съответната информация на партньорите за синхронизация и ще разшири допълнително санкциите срещу други физически и юридически лица, които допринасят за ''руската военна машинма''.


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

