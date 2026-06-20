Трусовете в редиците на "Продължаваме Промяната" продължават. Общинският председател на "Продължаваме промяната" в Бургас Весела Томсън изненадващо обяви, че напуска партийния пост и прекратява окончателно членството си в партията.

"С настоящото съобщение бих искала официално да уведомя всички за решението си да се оттегля от позицията председател на структура "Промени Бургас", както и да прекратя членството си в ПП “Продължаваме Промяната." Това решение не беше взето лекомислено. Напротив - то е резултат от дълъг размисъл и сериозна вътрешна равносметка.

И до днес съм запазила желанието, времето и готовността да работя за каузите, които ни обединяват - борбата с корупцията, изграждането на по-прозрачен, справедлив и модерен модел на управление, както и утвърждаването на ценностите и принципите, в които вярвам.

Гордея се с всички достойни, талантливи, почтени и отдадени членове и симпатизанти, с които имах честта да работя - както лично, така и в рамките на общите ни инициативи. Вярвам, че потенциалът на тези хора е изключителен и че те могат да бъдат, ако им се даде възможност, двигател на положителна и истинска промяна", написа тя и благодари на всички, които са я подкрепяли.

Тя допълни, че през целия период на изпълнение на задълженията си като общински председател на “Промени Бургас" се е ръководила от устава, принципите и ценностите на партията.

"За съжаление, липсата на достатъчно конструктивна комуникация и доверие, както и възникналото напрежение, свързано с различия във визията и подхода към развитието на структурата в Бургас, създадоха обстоятелства, които правят ефективната съвместна работа невъзможна. Вярвам, че в политиката, както и във всяка обществена дейност, най-важни трябва да останат почтеността, отговорността и способността да се работи в интерес на хората. Личните интереси и безпардонното лицемерие дълбоко отвращават и разделят", написа още Томсън.

В съобщението си тя заяви, че преминава в редиците на "Демократична България".

Съперничеството между ПП и ДБ

Припомняме ви, че коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" се яви заедно на парламентарните избори и се превърна в една от основните политически сили. След вота тя завърши на трето място в Народното събрание след "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС.

Впоследствие обаче започнаха вътрешни напрежения и слухове за раздалечаване между двете формации още преди съставянето на редовен кабинет. В първите дни на новия парламент стана ясно, че ПП и ДБ ще формират отделни парламентарни групи. С това разцепление коалицията изгуби позицията си на единна политическа сила и бе изместена в подреждането на Народното събрание. "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" се позиционираха като отделни групи с различен брой народни представители.