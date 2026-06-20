Делян Добрев обяви, че слага край на политическата си кариера. Доскорошният председател на Комисията по бюджет и финанси съобщи решението си на младежко партийно събитие в град Раковски.

Момент е младите умове да поемат щафетата. От първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Останалите се оттеглиха по един или друг начин. Сега е моментът вие да заемете нашите места, започна изказването си Добрев.

И продължи с мотивите си:

"Първо имах хъс, имах желание огромно, имах енергия. Сега, 20 години по-късно, идва един момент, в който ние, тия, дето 20 години вече сме в политиката, трябва да дадем път на вас, тия, които сега влизате. Ако не ви направим място - няма как да се докажете.

А бъдете сигурни, че вие самите ще го разберете, живот и здраве. 20 години по-късно ще осъзнаете, че нямате вече този хъс, тази енергия, която сте имали.

Ние ще ви помагаме с всичко, което ви е необходимо. Най-малкото имаме опит. Политиката не е лесно място. В политиката най-често срещани са скандалите. И ние сме правили скандали на опонентите ни. Къде с причина, къде без причина. Трябва да се въоръжите със сили да преживявате всички тези моменти. Сред вас ще има енергетици, финансисти, икономисте, еколози и т.н.

Новата Лиляна Павлова сигурно стои някъде тук, новият Делян Добрев - също. 20 години в политиката - дадохме всичко, което можахме", заяви Добрев пред младежите и журналисти.

Не се разделяме, просто се дава една крачка назад, заяви от своя страна председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Plovdiv24.bg припомня, че ще в началото на февруари 2026 година се появи информация, че Добрев напуска партия ГЕРБ. Ден по-късно Добрев заяви, че "слуховете за моята смърт са силно преувеличени".

Добрев бе министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов.