Докато официалните европейски институции се опитват да вдъхнат спокойствие с умерени средни показатели, реалността по рафтовете в българските магазини изглежда коренно различно през май 2026 година. Новите данни на европейската статистическа служба Евростат, представени на официалната им карта предизвикаха вълна от недоволство, скептицизъм и остро иронични коментари от страна на българските граждани в социалните мрежи.

Според официалния отчет, годишната инфлация в България достига 6.3%. Този процент отрежда на страната ни второто най-лошо място в целия Европейски съюз по темп на поскъпване на живота, като пред нас е единствено съседна Румъния.

Реакцията на българското общество под публикациите на Евростат обаче беше мигновена и белязана от пълно недоверие към статистическите методи.

"За България изглежда по-скоро като 63%, а в целия ЕС е над 20%. Тези цифри са нереални." гласи един от най-популярните коментари на български потребител под публикацията на Евростат

Това мнение обобщава усещането на средностатистическия купувач у нас, за когото ежедневните разходи за храна, услуги и енергия отдавна са надхвърлили символичните единични проценти, отчитани по формулите в Брюксел.

Данните от картата ясно показват, че Югоизточна Европа продължава да бъде най-тежко засегната от икономическата нестабилност. Докато средната инфлация за целия Европейски съюз е фиксирана на умерените 3.3%, а за страните от еврозоната е дори малко по-ниска - 3.2%, Балканите и част от Източна Европа остават оцветени в най-тъмните и притеснителни нюанси на картата.

Абсолютен лидер по поскъпване на живота в Европейския съюз е съседна Румъния, където годишната инфлация гони двуцифрени изражения и достига внушителните 9.7%. Непосредствено след нея се нарежда България със своите 6.3%, следвана от Литва, която отчита най-високата стойност в Балтийския регион от 5.1%. Сериозен инфлационен натиск се забелязва и в други южни държави, като Гърция и Хърватия, където индексът на потребителските цени нараства с 4.9%.

Не само българите изразяват своето огорчение в интернет пространството. Гражданите на Румъния посрещнаха водещата позиция на страната си със сходен песимизъм и горчивина, коментирайки под публикацията: "Статистика, която нито искаме, нито ни трябва".

В опит да си обяснят защо цените в Европа отказват да се успокоят, потребителите в международната дискусия насочват вниманието си към по-дълбоките глобални проблеми. Един от коментарите под публикацията на Евростат лаконично поставя въпроса в центъра на дебата:

"Каква е причината? Може би безкрайната война?"

Този въпрос отразява общото усещане на европейците, че продължаващите геополитически конфликти на територията на континента са основният двигател на икономическото изтощение. Прекъснатите вериги за доставки, скъпите енергийни ресурси и пренасочването на държавни бюджети неизбежно се прехвърлят върху крайния потребител под формата на по-високи сметки и поскъпване на стоките от първа необходимост.

Докато Източна Европа понася най-тежкия удар, страните от Западна и Северна Европа изглежда живеят в съвсем различна икономическа реалност. Швеция записва най-завидния резултат на континента с инфлация от едва 1.1%, следвана плътно от Дания и Чехия, които демонстрират изключителна стабилност с нива от по 1.8%. Икономическите гиганти Германия (2.7%) и Франция (2.8%) също успяват да задържат нивата си под средните за съюза.

Това сериозно разделение показва, че въпреки общия пазар, икономиките на държавите членки реагират по съвсем различен начин на кризите. Страни с по-ниски доходи и по-голяма зависимост от външни фактори, каквато е България, остават най-уязвиви пред инфлационните процеси. Това обяснява и огромната пропаст между официалните 6.3% на Евростат и реалното усещане на българите за "63%" поскъпване в ежедневието.