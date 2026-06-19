"Бъдещето на "Пампорово“ е в целогодишния туризъм. Курортът се развива успешно като национален център за здравен и климатолечебен туризъм“. Това каза министър Илин Димитров при откриването на летния туристически сезон в к.к. "Пампорово“, където се провежда Петата национална конференция за здравен туризъм "Предизвикателства пред климатолечебните курорти“. Събитието събра представители на държавната и местната власт, бизнеса, здравните среди и академичната общност.

Подчертано беше значението на здравния туризъм като един от най-перспективните сегменти в развитието на българския туристически сектор.

"Пампорово“ влиза в летния сезон с модернизирана туристическа база и разнообразни възможности за отдих“, подчерта министър Димитров. Акцент бе поставен върху отличния микроклимат на курорта и наситения с отрицателни йони въздух, който укрепва имунитета.

По време на събитието беше отбелязано, че възникналият свлачищен процес в района не засяга територията на "Пампорово“, туристическата инфраструктура и достъпа до комплекса. Институциите са в постоянна координация, като няма основания за притеснение от страна на туристите.

На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на климатолечебните курорти, европейските политики в областта на здравния туризъм и перспективите за привличане на повече туристи извън традиционните активни сезони.