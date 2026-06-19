39-годишният ТикТок инфбуенсър Стоян Колев остава в ареста, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. И обясниха мотивите:

Днес, 19 юни 2026 г., по искане на Районна прокуратура-Пазарджик съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спряло Колев. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 16.06.2026 г. автомагистрала "Тракия“, обл. Пазарджик, в посока от София към Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка "Ауди“, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения реди изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила - престъпление по чл. 325 ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Спрямо него е повдигнато обвинение и за това, че на 16.06.2026 г. на автомагистрала "Тракия“, обл. Пазарджик, в посока към Пловдив, е управлявал същото моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на наркотични вещества - кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Определението на Районен съд-Пазарджик подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик в тридневен срок.