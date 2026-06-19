Георги Пинелов е български политик на местно ниво и предприемач, развиващ дейност в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Настоящ общински съветник в община Созопол за мандат 2023–2027 г.

Ето какво смята той по повод продължаващите ремонти по магистрала "Тракия", а и не само:

Що за всеобща омраза към туристическия бранш в милата ни родина? То не са писания и репортажи от купени четвъртовластници, то не са платени и жадни за гледаемост инфлуенсъри, ютубъри и всякакви други безделници. На нас външни врагове не са ни нужни. Ние сме си достатъчни. С дружни усилия сме способни да си ликвидираме туризма.

Без да политизирам и обвинявам някого от новото управление на държавата, предвид че са от скоро, няма как да пропусна да отбележа, че по стара нашенска традиция безмозъчниците от АПИ и тази година решиха посред лято да се асфалтира АМ “Тракия", възпрепятствайки и утежнявайки пътуването на желаещите да почиват на родното Черноморие.

ГАЛЕРИЯ: Бизнесмен: Безмозъчниците от АПИ пак ме изненадаха! ‹ ›

Мислех, че не мога да бъда изненадан от пътни тъпотии, но уви. Днес, 18-ти юни, пътувайки за Приморско, се натъкнах на брутална, няколкокилометрова колона от автомобили, и то в двете посоки. Наближавайки, разбирам, че ситуацията е - “умници" асфалтират посред лято и без това тесния двулентов път.

Пълен абсурд, но без Румен Бахов. Абсурдът беше тотален, когато не една, а две линейки с пуснати звукови и светлинни сигнализации нямаха как да си проправят път. Дано забавянето им не е било фатално. Безотговорността е повсеместна, подкрепяна мощно от корупцията!