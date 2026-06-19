Температурата на водата в Созопол ще бъде 24 градуса. Не трябва да излизаш навън, само колкото да видиш дали някой не ти е узурпирал чадъра. Това каза в предаването "Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му астрономическото лято настъпва в 11:24 часа в неделя. "Дори малко се забави тази година. Имаме едно отстъпление от няколко дни. Но така или иначе по нашето крайбрежие температурата на водата е 21–23 градуса“.

"Температурата на водата при всички положения ще достигне 24 градуса, което позволява практически на цялото народонаселение да влезе да се къпе“, смята проф. Рачев.

Климатологът сподели, че Средиземно море, което е най-голямото и най-топлото вътрешноконтинентално море, и единствено го бие Червено море, ще бъде с температура 22–26 градуса.

Много е топло. Дори в района на Бискайския залив, а това е студено океанско течение, е 20 градуса. До 18 градуса ще достигне Северно море и Балтийското крайбрежие. Навсякъде, навсякъде е ужасно топло. Времето е само за почивка. Който има възможност, да се възползва, призова Георги Рачев.

"Във вторник в района на Париж ще бъде 40 градуса, в Мадрид - 38. Ще удари много сериозна топла вълна. Това е топлинен гребен откъм Африка, допълнително усилен от много високото и интензивно слънце. 40 градуса за тях е твърде много“, коментира проф. Рачев.

По думите му това е втора поредна топла вълна над Западна Европа. "Първата беше през май месец, когато бяха отбелязани 35 градуса в Лондон, което за май месец не само че не е типично, а постави абсолютен рекорд“.

Балканите

"Понеже гребенът ще полегне лекичко на изток, Балканите ще усетим само една закачка. Следващата седмица температурите достигат около 32-35 градуса. Няма да е нещо изключително, но това ще бъде в обедните часове", коментира той.

По думите му веднъж на 15 години се случва да има по-хладен и дъждовен август

Според него Балканите засега се движат абсолютно перфектно от гледна точка и на туризма, и на селското стопанство, дори и на производството на електроенергия.

"Предстои много топло време до края на месеца. Появи се и първата прогноза за юли месец, който трябва да бъде дъждовен, но това не значи, че ще вали. Напротив – до края на месеца няма да има съществени валежи. Юли ще бъде с нормални валежи и с температури в рамките на нормалното, характерно за последните 25 години“, обясни климатологът.

Засега не се очертават такива екстремни температури при нас през юли

"Вторник и сряда ще има един лек студен фронт. Ще проникне по-хладен въздух от северозапад и ще лабилизира атмосферата, особено над Западна България, в резултат на което ще паднат огромни валежи - от няколко литра до няколко капки, колкото да намокрят“, коментира проф. Рачев.

Според него може на места да вали по-интензивно и да направи локви, но валежите ще бъдат сравнително слаби като количество и температурите няма да претърпят някакъв съществен спад - от 18 до 30–31 градуса.

Времето в Пловдив

"В Пловдив автоматично слагаме 2–3 градуса отгоре, закачаме още едно слънце и така се получава климатът и времето там. В сряда евентуално, малко преди фронта, е възможно да стигне 33 градуса, което за пловдивчани просто не представлява проблем. Под една хубава дебела сянка кафето е два пъти по-вкусно“, препоръча той.

Според проф. Рачев предстои малко по-неустойчиво време в края на месеца, през втората половина на следващата седмица, към следващата събота и неделя, но пак с доста символични превалявания.

Топло и по морето

"Валежите са символика. Топло - любимото ми време за фланелката и си живееш цяла седмица с нея. Може и да не я сменяш, никой няма да ти обърне никакво внимание“, каза проф. Рачев.

По думите му както в Созопол, така и в Слънчев бряг ще бъде много топло. "Това е от другата страна на Бургаския залив. Дори малко по-топличко ще бъде в понеделник, вторник и сряда, защото ще има югозападен пренос - 17 до 28 градуса. Просто дори като излизаш от дискотеката, гримът няма да ти се стича по лицето. Време само за море и за почивка“.

Русе, Сандански и Петрич

"В Русе се очаква да бъде около 34 градуса в сряда. Това не е върхът на сладоледа. Нормално е. Все пак е краят на юни месец, с най-високото и най-силното слънце. Дали ще достигнем 34 градуса - не е чак толкова страшно. Просто истинското лято е в разгара си и така ще продължи“, подчерта той.

Проф. Рачев обясни, че по Дунав ще бъдат отбелязани тези абсолютно максимални температури. "Сандански и Петрич са обичайно заподозрени топли места и те ще достигнат 34 градуса“.

"Липса на валежи или изключително малко валежи. Язовирите са ни пълни. Ще изсъхне горният слой на почвата и ще се даде това по-хубаво усещане. Защото сега, като напече слънцето, понеже влажността е висока, физиологичното усещане прави обедните часове малко по-тежки“, коментира той.

"В Лом ще бъде върхът на това затопляне през следващата седмица - 35 градуса. Иначе времето е опънато като пране“, обясни проф. Рачев.