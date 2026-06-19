На официална церемония в Astoria Grand Hotel в София се проведе дванадесетото издание на международните отличия Global Awards 2026 – "Лидери за пример“, които отличават личности и организации с доказан принос към развитието на бизнеса, науката, образованието, местното самоуправление и обществените каузи.

Сред официалните лауреати тази година бе и проф. д-р Стояна Нацева, която получи престижното отличие "Глобален принос в бизнеса, науката и образованието 2026“ за своята дългогодишна дейност в сферата на образованието, личностното развитие, науката и професионалната квалификация.

Тазгодишното издание на наградите постави специален акцент върху националната обществена кауза "Успели българи дават личен пример“, която вече десет години работи за насърчаване на ценностите, лидерството и отговорността сред младите хора в България.

Сред официалните гости и връчващи отличията бяха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, ректорът на Международната академия на обединените българи акад. Николай Ников и проф. д-р Милка Петрова от УНИБИТ.

На сцената бяха отличени кметове, учени, предприемачи и обществени лидери от различни области на обществения живот. Сред наградените бяха кметът на Белоградчик Боян Минков, кметът на Забърдо Валентин Черпоков, кметът на Неделино Боян Кехайов, кметът на Мирково Цветанка Йотина, както и редица доказани професионалисти и бизнес лидери от страната и чужбина.

Отличието за проф. д-р Стояна Нацева е признание за повече от две десетилетия професионален опит и за мащабната образователна дейност, която развива чрез Happy Life Academy. През годините тя изгражда една от най-големите образователни общности в Европа, като обучава над 100 000 студенти и специалисти в сферата на личностното и професионалното развитие.

Проф. д-р Стояна Нацева е автор на множество книги, университетски преподавател, доктор по психология, доктор на науките, доктор на литературата, професор по практика и създател на международно признати образователни програми и MBA обучения. Нейната работа обединява знания от психологията, образованието, лидерството и организационното развитие, като основната ѝ мисия е да подпомага хората да развият своя потенциал и да създават по-добър живот за себе си и своите общности.

През последните години тя получава редица международни отличия и признания за своя принос към образованието и общественото развитие. Сред тях са световни рекорди, международни академични отличия, участия в престижни международни форуми и публикации в редица международни медии.

След получаването на наградата проф. д-р Стояна Нацева сподели:

Тази награда е огромна чест и отговорност. Приемам я с благодарност към всички хора, които през годините ми се довериха за своето обучение, развитие и трансформация. Истинската стойност на всяко признание не е в самата награда, а в хората, чиито животи са били докоснати и променени към по-добро. Благодаря на моя екип, на семейството ми, на партньорите ни и на цялата общност на Happy Life Academy за доверието и подкрепата, каза Нацева.

Отличието "Глобален принос в бизнеса, науката и образованието 2026“ затвърждава мястото на проф. д-р Стояна Нацева сред активните съвременни лидери, които чрез образование, наука и практически програми работят за развитието на обществото и създаването на устойчиви положителни промени в живота на хората.

Наградата е признание не само за професионалните постижения, но и за мисията, която стои зад тях – да се създават повече осъзнати, уверени и успешни хора, способни да бъдат пример и вдъхновение за следващите поколения.