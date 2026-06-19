Летният сезон на емблематичния плаж "Каваците“ отново започна с горещи дискусии около цените на плажните услуги и достъпността на ивицата. Снимка на информационна табела от луксозната зона "Noir by Green Life“, предизвика вълна от коментари и сериозен отзвук сред летовниците.

Табелата ясно очертава строгата ценова политика на платената зона и въвежда редица ограничителни правила за посетителите, които искат да се насладят на морето точно на това място.

За престой в обособената платена зона посетителите трябва да заделят сериозен бюджет, като прави впечатление, че тарифите са обявени успоредно в лева и в евро. Най-достъпната опция за плажуващите е стандартен комплект от чадър и шезлонг, който струва 88.00 лева или точно 45.00 евро. За малко по-комфортно настаняване цената нараства на 107.57 лева, което е равносилно на 55.00 евро.

Най-скъпата услуга е за луксозно плажно шалте или шатра, предназначена за по-големи компании или VIP престой, за която се изисква сумата от 352.00 лева или 180.00 евро. Всички тези цени включват ползването на плажни черги, а официалното работно време на зоната е фиксирано от 09:00 до 18:00 часа.

Освен високите финансови изисквания, концесионерът е наложил и ограничения, които често стават повод за конфликти на плажа "Каваците“. В границите на платената зона е абсолютно забранено поставянето на лични чадъри. Наред с това посетителите нямат право да внасят и консумират свои собствени храни и напитки, което ги задължава да разчитат изцяло на менюто и цените на разположените наблизо плажни барове.

С цел осигуряване на сигурността, управителите предупреждават летовниците да не оставят личните си вещи без надзор и изрично упоменават, че целият обект е под постоянно видеонаблюдение.