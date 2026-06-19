Преходният период за подмяна на старите уреди за отчет на парно и топла вода изтича. Всеки, който пропусне крайния срок за преминаване към нови уреди с дистанционно отчитане, е застрашен от драстично високи сметки от 1 януари 2027 г. Експертите предупреждават, че след 31 декември 2026 г. всички уреди без радиоотчет стават незаконни.

Тъй като вече се намираме в последните месеци на този преходен период, графиците на топлинните счетоводители и фирмите, специализирани в монтажа и пломбирането, се запълват бързо. Навременната реакция е ключова, за да се избегнат опашки и санкции.

Преминаването към изцяло дистанционно отчитане на водомерите и топломерите (включително разпределителите на радиаторите) е задължително европейско изискване. Основната цел на реформата е въвеждането на пълна прозрачност за потребителите. Преминава се към плащане на действително консумираната енергия и вода всеки месец. Спира практиката за начисляване на прогнозно потребление и последващи стряскащи изравнителни сметки. Вече няма да се налага да осигурявате достъп на инкасатори в домовете си за физическо засичане на уредите. Засега изискването за дистанционно отчитане не е задължително за водомерите за студена вода.

Инвестицията в новите технологии е изцяло за сметка на домакинствата. Цените варират в зависимост от типа на отоплителната система в жилището:

Дистанционен разпределител (за един радиатор) e за около 30 евро. Централен топломер за апартаменти с хоризонтална инсталация между 100 и 200 евро

При избора на нови уреди има едно критично условие. Те задължително трябва да бъдат съвместими с честотата на обслужващата ви фирма за топлинно счетоводство. В противен случай данните няма да могат да се засичат автоматично от разстояние.

Най-лесният и финансово изгоден вариант е да заявите подмяната на всички уреди наведнъж директно през фирмата, която изготвя изравнителните ви сметки. Това гарантира техническа съвместимост и често спестява допълнителни такси за посещение и монтаж.