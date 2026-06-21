Родното Черноморие е напът да регистрира поредния провален сезон заради алчност и тотална липса на хигиена. Дългогодишна посетителка на известния плаж "Кабакум" край Варна сподели гневна публикация в мрежата, с която обяви, че стъпва там за първи и последен път тази година. Причината? Шокиращ скок в цените и родна реалност, която граничи с мизерията, видя Plovdiv24.bg.

От 20 лева на 20 евро: Двойна цена за... курешки и фасове

Според думите на жената, цената за сянка на плажа е скочила двойно за броени месеци. Докато миналия сезон комплект от чадър с два шезлонга е струвал 20 лева, това лято концесионерът вече изисква 20 евро за същата услуга. Срещу тази солена сума обаче туристите получават всичко друго, но не и лукс:

Екстра по шалтетата – изпражнения на гларуси. Фасове в пясъка (вероятно с цел да поникнат до следващия сезон), разказва разочарованата жена.

Меню от Втората световна война

Разочарованието продължава и в плажните заведения, където качеството на храната е меко казано съмнително.

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На бара – някакво подобие на цаца, но ми се струва, че ще да е някаква дълбока резерва от 37-ма войната, иронизира туристката качеството на традиционния черноморски деликатес.

Заслужавате си празните плажове!, гласят повечето коментари под статията.

Подобно отношение и безочие бързо гонят и най-верните клиенти, които с години са подкрепяли българския туризъм.