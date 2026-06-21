Родното Черноморие е напът да регистрира поредния провален сезон заради алчност и тотална липса на хигиена. Дългогодишна посетителка на известния плаж "Кабакум" край Варна сподели гневна публикация в мрежата, с която обяви, че стъпва там за първи и последен път тази година. Причината? Шокиращ скок в цените и родна реалност, която граничи с мизерията, видя Plovdiv24.bg.
От 20 лева на 20 евро: Двойна цена за... курешки и фасове
Според думите на жената, цената за сянка на плажа е скочила двойно за броени месеци. Докато миналия сезон комплект от чадър с два шезлонга е струвал 20 лева, това лято концесионерът вече изисква 20 евро за същата услуга. Срещу тази солена сума обаче туристите получават всичко друго, но не и лукс:
Меню от Втората световна война
Разочарованието продължава и в плажните заведения, където качеството на храната е меко казано съмнително.
Подобно отношение и безочие бързо гонят и най-верните клиенти, които с години са подкрепяли българския туризъм.