Черна статистика откри началото на летния сезон по Южното Черноморие. 75-годишният Симеон Дойчевски от Пловдив загуби живота си, след като се удави на Южния плаж в Приморско. Инцидентът е станал извън работното време на спасителите, съобщават очевидци, цитирани от "Флагман.

Това е третата жертва в морето от началото на лято 2026 г. Според свидетели на трагедията, мъжът е влязъл навътре в морето на своя глава.

Водата е гладка като тава, но крие капани

Спасителите по плажовете предупреждават, че макар в момента морската вода да изглежда изключително спокойна, това не бива да подвежда туристите. Те призовават за повишено внимание и абсолютна бдителност, като апелират в по-дълбоките зони да навлизат само добре подготвени плувци, които могат реално да преценят възможностите си.

Специалистите напомнят, че рискове не трябва да се предприемат, и призовават за стриктно спазване на указанията и флаговата сигнализация на плажовете, за да се избегнат нови трагедии.