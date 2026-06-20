Река Дунав държи световния рекорд като реката, която протича през най-много държави в света. Международни експерти по хидрология и география отново потвърдиха значението на водния път, който свързва десет европейски държави и играе ключова роля за икономиката, транспорта и екологичното равновесие на континента.

С дължина от приблизително 2 850 километра, Дунав е втората по дължина река в Европа след Волга. Тя извира в югозападна Германия и преминава през или образува граници между Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна, преди да се влее в Черно море.

Според специалистите значението на Дунав далеч надхвърля географските рекорди. Реката е основен транспортен коридор, който свързва Централна и Източна Европа. По нея ежегодно се превозват милиони тонове товари, а десетки пристанища обслужват международната търговия между европейските държави.

Екологичните организации също подчертават ролята на Дунав за съхраняването на биоразнообразието. Дунавската делта, разположена на територията на Румъния и Украйна, е сред най-добре запазените влажни зони в Европа и е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Районът е дом на стотици видове птици, риби и редки растителни видове.

За България реката има особено значение. Дунавската граница осигурява важни транспортни и икономически връзки със съседна Румъния. Пристанищата в Русе, Видин и Лом продължават да бъдат сред ключовите точки за международна търговия и логистика в региона.

Експерти отбелязват, че през следващите години основно предизвикателство ще бъде адаптирането към климатичните промени, които водят до по-чести периоди на ниски водни нива и затруднения за корабоплаването. В тази връзка държавите по течението на Дунав работят по съвместни програми за управление на водните ресурси и опазване на екосистемите.

Специалистите са единодушни, че освен природна забележителност и географски рекордьор, Дунав остава символ на сътрудничеството между европейските народи и един от най-важните водни пътища на континента.