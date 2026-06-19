От 20 август тази година клиентите на "УниКредит Булбанк“ ще имат достъп до значително по-бързи и модерни разплащания в евро. Банката разширява обхвата на своите услуги, като въвежда възможност за незабавни плащания в еврозоната (SEPA). Нововъведението ще обхване финансови институции както в рамките на Европейското икономическо пространство, така и извън него, стига съответната банка отсреща да поддържа тази технология.

Голямото предимство за потребителите е скоростта – трансакциите ще се изпълняват за броени секунди. Освен това услугата ще бъде на разположение денонощно, седем дни в седмицата, без прекъсване за почивни дни или официални празници. От банката уверяват, че бързината няма да струва скъпо, тъй като новата услуга ще се таксува на цената на стандартен превод в евро.

Заедно с модернизацията на плащанията идват и конкретни промени в тарифата за физически лица, които прецизират цените и терминологията за различните видове операции.

Досегашните преводи със срок на изпълнение следващия работен ден вече официално се трансформират в стандартни SEPA преводи в евро. Тяхната цена се запазва същата, като за изходящ превод клиентите ще плащат 3.58 евро или 7 лева, а таксата за входящ е 0.61 евро или 1.20 лева.

По подобен начин досегашните експресни преводи за същия работен ден се преименуват на експресни преводи през системата TARGET. Цената им също остава непроменена, като изходящата трансакция струва 11.25 евро или 22 лева, а входящата е на стойност 7.16 евро или 14 лева.

За по-специфичните операции, които включват незабавни плащания и преводи извън Европейското икономическо пространство, или пък трансакции в валута, различна от евро, се въвежда изцяло нова такса за незабавен превод. Тя ще се изчислява като 0.22% от сумата, като е определен минимум от 22 евро и максимум до 375 евро, към които се добавят и 9 евро за комуникационни услуги.

Промените се съобщават в съответствие със законовите изисквания за двумесечно предизвестие към клиентите. Всички потребители, които не са съгласни с новите условия или тарифи, имат право да прекратят договорите си с банката преди 20 август, без да дължат неустойки или допълнителни разноски. В случай че клиентите не възразят писмено до тази дата, банката автоматично ще счита, че новите правила и цени са приети.