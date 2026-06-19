България е одобрила износ на технологии за наблюдение и проследяване към служби за сигурност в държави, обвинявани в нарушения на човешките права. Това се посочва в доклад на Human Rights Watch, цитиран от Politico.

Според публикацията базираната в София компания Circles BG е получила лицензи за износ на системи за прихващане на комуникации и проследяване на мобилни устройства към Азербайджан, Сърбия, Малайзия, Мексико и други държави в периода 2018–2023 г.

Компанията е свързвана с NSO Group – разработчик на шпионския софтуер Pegasus. Един от основателите на Circles, Тал Дилиан, беше санкциониран от САЩ през 2024 г. заради предполагаемо участие в разработването на технологии за следене.

От Human Rights Watch заявяват, че лицензите пораждат въпроси за контрола върху износа на подобни технологии в ЕС. Според организацията България е разрешила доставки към служби в държави с история на използване на инструменти за наблюдение срещу граждански права.

От Министерството на външните работи посочват, че технологиите са били предназначени за законни цели, включително борба с престъпността и тероризма, както и за спасителни и хуманитарни операции.

Докладът отбелязва, че няма доказателства лицензите да са издадени в нарушение на закона или че изнесените технологии са били използвани незаконно. От Circles BG не са коментирали публикацията.