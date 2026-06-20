В курорта Пампорово официално започна летният туристически сезон. Вече има и резервации. Очакванията са за добър сезон и ръст на туристите с около 4%.

"Очакванията са за един добър летен сезон. Всички съоръжения, които предвиждаме да работят, са в оперативна готовност, със затопляне на времето и така намаляване на валежите, очакваме и така засилен интерес от страна на туристите, които традиционно, както всички знаем, обичат да посещават курорта. Резервации имаме. Към момента индикациите за месец юли, месец август са доста добри до 10 септември. Предполагам, че до края на месеца ще има допълнителни резервации", коментира Стефан Присaдов, изпълнителен директор на "Пампорово" АД.

Парк "Язовира" посреща посетители с обновени съоръжения и нова стена за спортно катерене, каза Асен Рашев, който отговаря за летните атракции в курорта.

"Новото е стената за спортно катерене и обновената въжена градина. Добавихме още 4 елемента - чисто нова най-модерната осигурителна система, ролкова, както и направихме една чисто нова туристическа маркировка. Тя тръгва от връх Снежанка и отива до отвеса на Орфеевите скали над Тревистото езеро. Тя се казва панорама "Евридика"", обясни Рашев.

Всички съоръжения в парка са създадени за приключения и в същото време са безопасни. В него има 18 инструктори, или по двама-трима на всяко едно съоръжение. Заради навлизането на страната ни в еврозоната, част от хотелиерите са повишили цените минимално, а при други увеличението е по-голямо.