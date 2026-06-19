Само вижте каква пещ се задава над Западна Европа! Във Франция се очакват температури над 40°C, а горещата вълна може да се задържи повече от две седмици. Причината е мощен антициклон, който ще пренася изключително горещ въздух от Северна Африка към голяма част от континента. България ще остане в периферията на тази омега-циркулация, но и у нас времето ще бъде топло, сухо, а след 4-5 дена и горещо, съобщават от Meteo Balkans.

Според НИМХ днес ще преобладава слънчево време. След пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, в София – около 27°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд и до вечерта ще се развива купеста и купесто-дъжовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието - 3 бала.